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Ракурс
Глава патрульной полиции подарил своей девушке пропуск на проезд по центру Львова (ВИДЕО)

Глава патрульной полиции подарил своей девушке пропуск на проезд по центру Львова (ВИДЕО)

23 янв 2023, 08:18
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Начальник управління патрульної поліції у Львівській області подарував своїй дівчині перепустку на проїзд центральною площею Львова. Його звільнили з посади.





У мережі з’явився ролик, на якому Роман Пилипенко щось дарує дівчині. Розпакувавши, вона радісно каже: «Пропуск через площу Ринок на мій Мерседес!» і цілує його.

Керівництво Департаменту патрульної поліції почало розслідування. Пилипенка відсторонили з посади.

Источник: Ракурс


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