Глава патрульной полиции подарил своей девушке пропуск на проезд по центру Львова (ВИДЕО)

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Ракурс

Начальник управління патрульної поліції у Львівській області подарував своїй дівчині перепустку на проїзд центральною площею Львова. Його звільнили з посади.

У мережі з’явився ролик, на якому Роман Пилипенко щось дарує дівчині. Розпакувавши, вона радісно каже: «Пропуск через площу Ринок на мій Мерседес!» і цілує його.

Керівництво Департаменту патрульної поліції почало розслідування. Пилипенка відсторонили з посади.