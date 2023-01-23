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Ракурс
Очільник патрульної поліції подарував своїй дівчині перепустку на проїзд центром Львова

Очільник патрульної поліції подарував своїй дівчині перепустку на проїзд центром Львова (ВІДЕО)

23 січ 2023, 08:18
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Начальник управління патрульної поліції у Львівській області подарував своїй дівчині перепустку на проїзд центральною площею Львова. Його звільнили з посади.





У мережі з’явився ролик, на якому Роман Пилипенко щось дарує дівчині. Розпакувавши, вона радісно каже: «Пропуск через площу Ринок на мій Мерседес!» і цілує його.

Керівництво Департаменту патрульної поліції почало розслідування. Пилипенка відсторонили з посади.

Джерело: Ракурс


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