Разведка анонсирует активные боевые действия в Луганской и Донецкой областях в феврале-марте

https://racurs.ua/n179160-razvedka-anonsiruet-aktivnye-boevye-deystviya-v-luganskoy-i-doneckoy-oblastyah-v-fevrale-marte.html

Ракурс

В українській розвідці анонсують активні бойові дії в Луганській і Донецькій областях у лютому-березні цього року.

Будуть активні бойові дії на Донецькому і Луганському напрямках. Герасимов не виконав те завдання, яке перед ним ставили. Перше — це повна окупація Донецької і Луганської областей, — заявив заступник начальника ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю Укрінформу.

Він підтвердив, що у найближчі два місяці слід очікувати активні бойові дії саме в Луганській і Донецькій областях, захопити які наказав російському генералу герасимову путін після Нового року.

Ми ще бачимо зараз перекидання 2-ї механізованої дивізії 1-ї танкової армії з білорусі. Не виключаємо, що вони можуть знову спробувати зайти на нашу територію через кордон, це Куп’янський напрямок, можливе і відновлення наступальних дій з метою повернення під контроль раніше захоплених ворогом територій в Луганській області, — розповів Скібіцький

Також ГУР Міноборони припускає можливий наступ росіян на Куп’янському напрямку.