Еще одну группу нардепов запрещенной ОПЗЖ лишат мандатов в Раде

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Ракурс

Ще чотирьох нардепів від забороненої ОПЗЖ достроково позбавлять депутатських мандатів через російські паспорти.

Йдеться про Олександра Пономарьова, Наталю Королевську, Юрія Солода та Олега Волошина, — повідомляє видання LB, посилаючись на свої джерела.

Ст. 81, п. 4 Конституції України передбачає позбавлення мандату у разі припинення громадянства або виїзду на постійне проживання за межі України.

Найближчим часом очікуємо на новий Указ (президента) про позбавлення українського громадянства декількох нардепів Верховної Ради від колишньої фракції ОПЗЖ. На підставі наявності у них російських паспортів, — зазначило джерело видання.

Далі — за планом голосування у парламенті за дострокове припинення їх повноважень, як це вже було у січні.

13 січня Рада позбавила мандата Віктора Медведчука, Рената Кузьміна, Тараса Козака і Віктора Деркача через втрату громадянства. Ще одного обранця, Андрія Аксьонова, позбавили депутатства через його власну заяву.

11 січня президент Володимир Зеленський прокоментував позбавлення громадянства зрадників України.

Як повідомляв «Ракурс», Зеленський позбавив громадянства України народних депутатів від колишньої партії ОПЗЖ — Віктора Медведчука, Тараса Козака і Рената Кузьміна, а також екснардепа Андрія Деркача. Аксьонов написав заяву про складання повноважень сам.

Усі ці особи перебувають за межами України.