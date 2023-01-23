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Ракурс
Лунное затмение 20–21 января 2019 года, фото: ESO

Удивительное фото лунного затмения показали европейские астрономы

23 янв 2023, 17:46
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Європейська організація астрономічних досліджень (ESO) опублікувала дивовижне фото повного місячного затемнення, зроблене телескопом ESO’s Very Large Telescope (VLT), розташованим у Параналі (Чилі).





Це затемнення, яке відбулося 20−21 січня 2019 року, було видно з Південної Америки, повідомляє прес-служба ESO.

Знімок створено на основі тригодинного спостереження телескопа за Місяцем.

У міру переходу в тінь Землі, Місяць стає темнішим і набуває червоного відтінку. Це почервоніння, котре виникає через те, що сонячне світло розсіюється атмосферою Землі перед тим, як досягти Місяця, можна побачити в середині сліду. Цей слід і сліди зірок на задньому плані пов’язані з обертанням Землі та є характерною ознакою фотографій нічного неба з довгою експозицією, — зазначає прес-служба ESO.

Зазначається, що зірки на цьому знімку чітко помітні через велику висоту на горі Паранал, на якій розміщено телескоп, і відсутність світлового забруднення від людських поселень.

Але яскраве місячне світло може заважати астрономічним спостереженням у видимому світлі. Тому астрономи повинні брати до уваги положення та фазу Місяця під час планування та проведення спостережень, — наголошують в ESO.

Місячне затемнення 20-21 січня 2019 року, фото: ESO

Источник: Ракурс


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