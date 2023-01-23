Удивительное фото лунного затмения показали европейские астрономы

Удивительное фото лунного затмения показали европейские астрономыhttps://racurs.ua/n179169-udivitelnoe-foto-lunnogo-zatmeniya-pokazali-evropeyskie-astronomy.htmlРакурс
Європейська організація астрономічних досліджень (ESO) опублікувала дивовижне фото повного місячного затемнення, зроблене телескопом ESO’s Very Large Telescope (VLT), розташованим у Параналі (Чилі).
Це затемнення, яке відбулося 20−21 січня 2019 року, було видно з Південної Америки, повідомляє прес-служба ESO.
Знімок створено на основі тригодинного спостереження телескопа за Місяцем.
У міру переходу в тінь Землі, Місяць стає темнішим і набуває червоного відтінку. Це почервоніння, котре виникає через те, що сонячне світло розсіюється атмосферою Землі перед тим, як досягти Місяця, можна побачити в середині сліду. Цей слід і сліди зірок на задньому плані пов’язані з обертанням Землі та є характерною ознакою фотографій нічного неба з довгою експозицією, — зазначає прес-служба ESO.
Зазначається, що зірки на цьому знімку чітко помітні через велику висоту на горі Паранал, на якій розміщено телескоп, і відсутність світлового забруднення від людських поселень.
Але яскраве місячне світло може заважати астрономічним спостереженням у видимому світлі. Тому астрономи повинні брати до уваги положення та фазу Місяця під час планування та проведення спостережень, — наголошують в ESO.