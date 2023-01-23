Дивовижне фото місячного затемнення показали європейські астрономи

Місячне затемнення 20-21 січня 2019 року, фото: ESO

https://racurs.ua/ua/n179169-dyvovyjne-foto-misyachnogo-zatemnennya-pokazaly-ievropeyski-astronomy.html

Ракурс

Європейська організація астрономічних досліджень (ESO) опублікувала дивовижне фото повного місячного затемнення, зроблене телескопом ESO’s Very Large Telescope (VLT), розташованим у Параналі (Чилі).

Це затемнення, яке відбулося 20−21 січня 2019 року, було видно з Південної Америки, повідомляє прес-служба ESO.

Знімок створено на основі тригодинного спостереження телескопа за Місяцем.

У міру переходу в тінь Землі, Місяць стає темнішим і набуває червоного відтінку. Це почервоніння, котре виникає через те, що сонячне світло розсіюється атмосферою Землі перед тим, як досягти Місяця, можна побачити в середині сліду. Цей слід і сліди зірок на задньому плані пов’язані з обертанням Землі та є характерною ознакою фотографій нічного неба з довгою експозицією, — зазначає прес-служба ESO.

Зазначається, що зірки на цьому знімку чітко помітні через велику висоту на горі Паранал, на якій розміщено телескоп, і відсутність світлового забруднення від людських поселень.