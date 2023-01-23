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Карета скорой помощи, обстрелянная решистами, фото: Алексей Гончаренко
Обстрелянную рашистами «скорую» из Харькова установили в Страсбурге (ФОТО)https://racurs.ua/n179175-obstrelyannuu-rashistami-skoruu-iz-harkova-ustanovili-v-strasburge-foto.htmlРакурс
У Страсбурзі біля будівлі Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) встановили карету швидкої допомоги з Харкова, яку рашисти обстріляли, коли вона вивозила поранених людей.
Про це сьогодні, 23 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, опублікувавши відповідне фото.
Зараз ця швидка стоїть біля Ради Європи, як символ нашої боротьби і незламності, — наголосив депутат.
Також Гончаренко зазначив, що біля будівлі ПАРЄ, де майорить український прапор, зібрались люди, які принесли з собою свічки, щоб вшанувати пам‘ять загиблих українців.
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