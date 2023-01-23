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Ракурс
Карета швидкої допомоги, обстріляна рашистами, фото: Олексій Гончаренко

Обстріляну рашистами «швидку» з Харкова встановили у Страсбурзі (ФОТО)

23 січ 2023, 20:52
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У Страсбурзі біля будівлі Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) встановили карету швидкої допомоги з Харкова, яку рашисти обстріляли, коли вона вивозила поранених людей.





Про це сьогодні, 23 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, опублікувавши відповідне фото.

Зараз ця швидка стоїть біля Ради Європи, як символ нашої боротьби і незламності, — наголосив депутат.

Карета швидкої допомоги, обстріляна рашистами, фото: Олексій Гончаренко

Також Гончаренко зазначив, що біля будівлі ПАРЄ, де майорить український прапор, зібрались люди, які принесли з собою свічки, щоб вшанувати пам‘ять загиблих українців.

Джерело: Ракурс


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