Уничтожение рашистов, скриншот видео

https://racurs.ua/n179179-okop-ne-spas-zaschitniki-ukrainy-iz-bespilotnika-unichtojili-gruppu-rashistov-video.html

Ракурс

Захисники України за допомогою дрона знищили п’ятьох російських окупантів.

Відповідне відео було опубліковане в соцмережах.

На відео можна побачити, як загарбники марно намагаються заховатися від дрона на своїх позиціях.

Де і коли саме стався цей інцидент, не уточнюється.

Нагадаємо, у грудні Генштаб ЗСУ опублікував для росіян інструкцію про те, як здаватися в полон українським безпілотникам.