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Уничтожение рашистов, скриншот видео

Окоп не спас — защитники Украины из беспилотника уничтожили группу рашистов (ВИДЕО)

23 янв 2023, 22:54
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Захисники України за допомогою дрона знищили п’ятьох російських окупантів.





Відповідне відео було опубліковане в соцмережах.

На відео можна побачити, як загарбники марно намагаються заховатися від дрона на своїх позиціях.

Де і коли саме стався цей інцидент, не уточнюється.

Нагадаємо, у грудні Генштаб ЗСУ опублікував для росіян інструкцію про те, як здаватися в полон українським безпілотникам.

Источник: Ракурс


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