Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Момент уничтожения оккупанта, скриншот видео
Командира рашистов точечно уничтожили ударом беспилотника (ВИДЕО)https://racurs.ua/n177722-komandira-rashistov-tochechno-unichtojili-udarom-bespilotnika-video.htmlРакурс
На Луганщині в районі тимчасово окупованого Алчевська група військових спеціалістів, яка називає себе «Третя сила», за допомогою безпілотника точково знищила одного з командирів окупаційних підрозділів.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко, опублікувавши відповідне відео.
На відео можна побачити, що по одинокому окупанту, який рухається стежкою у засніженій місцевості, з безпілотника влучно скидають вибуховий пристрій.
Коли саме було зняте це відео і до якого підрозділу належав окупант, не уточнюється.
.
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Как тебе служится, с кем тебе дружится, товарищ генерал Линьков?
Россия должна быть уничтожена в том виде, в каком она существует сегодня
Киевский фронт: полковник застрелил подполковника из наградного оружия в офисе «Укргазнефти»
Загрузка...