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Момент знищення окупанта, скріншот відео
Командира рашистів точково знищили ударом безпілотника (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n177722-komandyra-rashystiv-tochkovo-znyschyly-udarom-bezpilotnyka-video.htmlРакурс
На Луганщині в районі тимчасово окупованого Алчевська група військових спеціалістів, яка називає себе «Третя сила», за допомогою безпілотника точково знищила одного з командирів окупаційних підрозділів.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко, опублікувавши відповідне відео.
На відео можна побачити, що по одинокому окупанту, який рухається стежкою у засніженій місцевості, з безпілотника влучно скидають вибуховий пристрій.
Коли саме було зняте це відео і до якого підрозділу належав окупант, не уточнюється.
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