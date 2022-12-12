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Ракурс
Момент знищення окупанта, скріншот відео

Командира рашистів точково знищили ударом безпілотника (ВІДЕО)

12 гру 2022, 13:26
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На Луганщині в районі тимчасово окупованого Алчевська група військових спеціалістів, яка називає себе «Третя сила», за допомогою безпілотника точково знищила одного з командирів окупаційних підрозділів.





Про це у своєму Telegram-каналі повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко, опублікувавши відповідне відео.

На відео можна побачити, що по одинокому окупанту, який рухається стежкою у засніженій місцевості, з безпілотника влучно скидають вибуховий пристрій.

Коли саме було зняте це відео і до якого підрозділу належав окупант, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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