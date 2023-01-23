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Ракурс
Знищення рашистів, скріншот відео

Окоп не врятував — захисники України з безпілотника знищили групу рашистів (ВІДЕО)

23 січ 2023, 22:54
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Захисники України за допомогою дрона знищили п’ятьох російських окупантів.





Відповідне відео було опубліковане в соцмережах.

На відео можна побачити, як загарбники марно намагаються заховатися від дрона на своїх позиціях.

Де і коли саме стався цей інцидент, не уточнюється.

Нагадаємо, у грудні Генштаб ЗСУ опублікував для росіян інструкцію про те, як здаватися в полон українським безпілотникам.

Джерело: Ракурс


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