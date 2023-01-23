Знищення рашистів, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n179179-okop-ne-vryatuvav-zahysnyky-ukrayiny-z-bezpilotnyka-znyschyly-grupu-rashystiv-video.html

Ракурс

Захисники України за допомогою дрона знищили п’ятьох російських окупантів.

Відповідне відео було опубліковане в соцмережах.

На відео можна побачити, як загарбники марно намагаються заховатися від дрона на своїх позиціях.

Де і коли саме стався цей інцидент, не уточнюється.

Нагадаємо, у грудні Генштаб ЗСУ опублікував для росіян інструкцію про те, як здаватися в полон українським безпілотникам.