Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення рашистів, скріншот відео
Окоп не врятував — захисники України з безпілотника знищили групу рашистів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n179179-okop-ne-vryatuvav-zahysnyky-ukrayiny-z-bezpilotnyka-znyschyly-grupu-rashystiv-video.htmlРакурс
Захисники України за допомогою дрона знищили п’ятьох російських окупантів.
Відповідне відео було опубліковане в соцмережах.
На відео можна побачити, як загарбники марно намагаються заховатися від дрона на своїх позиціях.
Де і коли саме стався цей інцидент, не уточнюється.
Нагадаємо, у грудні Генштаб ЗСУ опублікував для росіян інструкцію про те, як здаватися в полон українським безпілотникам.
.
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Як тобі служиться, з ким тобі дружиться, товаришу генерале Ліньков?
Росія має бути знищена в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні
Київський фронт: полковник застрелив підполковника з нагородної зброї в офісі «Укргазнафти»
Загрузка...