СБУ затримала колаборанта, який продавав награбоване окупантами майно українців, фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n177721-prodavav-nagrabovane-v-ukrayinciv-na-mykolayivschyni-zatrymaly-kolaboranta-foto.html

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На Миколаївщині в ході стабілізаційних заходів у звільнених районах викрили 33-річного поплічника окупантів, який під час окупації Снігурівки продавав награбоване окупантами майно українців.

Про це повідомляють прес-центр СБУ та прес-служба Миколаївської обласної прокуратури.

Зокрема, на своїй торговій точці він реалізовував продукцію, викрадену окупантами з міських магазинів. Серед них — автозапчастини та засоби для обслуговування автомобілів, — зазначають у спецслужбі. — Більшу частину одержаних прибутків передавав загарбникам. За це колаборант безперешкодно пересувався містом.

За інформацією слідства, зловмисник, будучи проросійськи налаштованою особою, добровільно прийняв відповідну пропозицію від представника окупантів й з вересня по листопад самовільно зайняв один із магазинів на місцевому ринку, де почав торгувати автозапчастинами та мастилами для автомобілів, які йому передавав на реалізацію представник держави-агресора.

Після деокупації Снігурівки він спробував «залягти на дно».

Під час обшуків за місцем його проживання правоохоронці виявили велику кількість викрадених товарів.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111−1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність) та за клопотанням прокурора обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна.