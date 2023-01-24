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Ракурс
Момент уничтожения группы россиян показали ВСУ

Момент уничтожения группы россиян показали ВСУ (ВИДЕО)

24 янв 2023, 11:57
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Момент знищення групи росіян показала зведена тактична група «Адам». Відеозапис 24 січня оприлюднило у Тегерам Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.





До зведеної тактична група під керівництвом Євгена Мєжєвікіна входять оператори безпілотників та група вогневої підтримки.

Источник: Ракурс


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