Момент уничтожения группы россиян показали ВСУ

https://racurs.ua/n179191-moment-unichtojeniya-gruppy-rossiyan-pokazali-vsu-video.html

Ракурс

Момент знищення групи росіян показала зведена тактична група «Адам». Відеозапис 24 січня оприлюднило у Тегерам Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.

До зведеної тактична група під керівництвом Євгена Мєжєвікіна входять оператори безпілотників та група вогневої підтримки.