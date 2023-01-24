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Момент знищення групи росіян показали ЗСУ
Момент знищення групи росіян показали ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n179191-moment-znyschennya-grupy-rosiyan-pokazaly-zsu-video.htmlРакурс
Момент знищення групи росіян показала зведена тактична група «Адам». Відеозапис 24 січня оприлюднило у Тегерам Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.
До зведеної тактична група під керівництвом Євгена Мєжєвікіна входять оператори безпілотників та група вогневої підтримки.
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