Ночную охоту близ Бахмута показали ВСУ

https://racurs.ua/n179197-nochnuu-ohotu-bliz-bahmuta-pokazali-vsu-video.html

Ракурс

Результат нічного полювання біля Бахмута показав добровольчий підрозділ «Хартія». Аеророзвідка виявила рух ворога та повідомила суміжні підрозділи артилерії Сил оборони України.

Результат оприлюднено на відео.

Аеророзвідка «Хартії» виявила місцезнаходження декількох груп ворогів в приміщеннях та на відкритій місцевості.