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Нічне полювання біля Бахмута показали ЗСУ
Нічне полювання біля Бахмута показали ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n179197-nichne-poluvannya-bilya-bahmuta-pokazaly-zsu-video.htmlРакурс
Результат нічного полювання біля Бахмута показав добровольчий підрозділ «Хартія». Аеророзвідка виявила рух ворога та повідомила суміжні підрозділи артилерії Сил оборони України.
Результат оприлюднено на відео.
Аеророзвідка «Хартії» виявила місцезнаходження декількох груп ворогів в приміщеннях та на відкритій місцевості.
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