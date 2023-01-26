Последствия российских обстрелов, фото: Запорожская ОВА

https://racurs.ua/n179259-rashisty-nochu-nanesli-raketnyy-udar-po-obektu-energoinfrastruktury-zaporojya-foto.html

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Російські загарбники продовжують обстрілювати критичну інфраструктуру України.

Так, в ніч на сьогодні, 26 січня, рашисти завдали два ракетні удари по Павлівській громаді Запорізького району. Вибухами було пошкоджено один з об'єктів енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє прес-служба Запорізької ОВА.

За попередньою інформацією, удари завдавалися ракетами С-300.

Нагадаємо, сьогодні вранці рашисти здійснюють чергову масовану ракетну атаку по Україні.