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Ракурс
Последствия российских обстрелов, фото: Запорожская ОВА

Рашисты ночью нанесли ракетный удар по объекту энергоинфраструктуры Запорожья (ФОТО)

26 янв 2023, 09:45
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Російські загарбники продовжують обстрілювати критичну інфраструктуру України.





Так, в ніч на сьогодні, 26 січня, рашисти завдали два ракетні удари по Павлівській громаді Запорізького району. Вибухами було пошкоджено один з об'єктів енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє прес-служба Запорізької ОВА.

За попередньою інформацією, удари завдавалися ракетами С-300.

Наслідки російського обстрілу, фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, сьогодні вранці рашисти здійснюють чергову масовану ракетну атаку по Україні.

Источник: Ракурс


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