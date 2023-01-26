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Наслідки російського обстрілу, фото: Запорізька ОВА
Рашисти вночі завдали ракетного удару по об'єкту енергоінфраструктури Запоріжжя (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n179259-rashysty-vnochi-zavdaly-raketnogo-udaru-po-obiektu-energoinfrastruktury-zaporijjya-foto.htmlРакурс
Російські загарбники продовжують обстрілювати критичну інфраструктуру України.
Так, в ніч на сьогодні, 26 січня, рашисти завдали два ракетні удари по Павлівській громаді Запорізького району. Вибухами було пошкоджено один з об'єктів енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє прес-служба Запорізької ОВА.
За попередньою інформацією, удари завдавалися ракетами С-300.
Нагадаємо, сьогодні вранці рашисти здійснюють чергову масовану ракетну атаку по Україні.
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