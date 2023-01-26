Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського обстрілу, фото: Запорізька ОВА

Рашисти вночі завдали ракетного удару по об'єкту енергоінфраструктури Запоріжжя (ФОТО)

26 січ 2023, 09:45
999

Російські загарбники продовжують обстрілювати критичну інфраструктуру України.





Так, в ніч на сьогодні, 26 січня, рашисти завдали два ракетні удари по Павлівській громаді Запорізького району. Вибухами було пошкоджено один з об'єктів енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє прес-служба Запорізької ОВА.

За попередньою інформацією, удари завдавалися ракетами С-300.

Наслідки російського обстрілу, фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, сьогодні вранці рашисти здійснюють чергову масовану ракетну атаку по Україні.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів