Наслідки російського обстрілу, фото: Запорізька ОВА

https://racurs.ua/ua/n179259-rashysty-vnochi-zavdaly-raketnogo-udaru-po-obiektu-energoinfrastruktury-zaporijjya-foto.html

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Російські загарбники продовжують обстрілювати критичну інфраструктуру України.

Так, в ніч на сьогодні, 26 січня, рашисти завдали два ракетні удари по Павлівській громаді Запорізького району. Вибухами було пошкоджено один з об'єктів енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє прес-служба Запорізької ОВА.

За попередньою інформацією, удари завдавалися ракетами С-300.

Нагадаємо, сьогодні вранці рашисти здійснюють чергову масовану ракетну атаку по Україні.