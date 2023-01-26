Російська ракета влучила у судно «Тузла», фото: TGRT

https://racurs.ua/ua/n179257-rosiyska-raketa-vluchyla-u-sudno-pid-tureckym-praporom-v-portu-hersona-video.html

Ракурс

Російські загарбники ввечері 25 січня, завдали ракетного удару по Херсону, в результаті чого виникла пожежа на вантажному судні «Тузла» під турецьким прапором.

Про це повідомляють турецькі ЗМІ. Також цю інформацію підтвердило агентство Reuters із посиланням на компанію з безпеки судноплавства Ambrey.

Також у соцмережах з’явилося відео, котре, ймовірно, показує пожежу на цьому судні.

Los rusos atacaron el barco Tuzla, que ondeaba la bandera turca en el puerto marítimo de Kherson, informa el canal turco NTV.



Después del ataque, se produjo un incendio en el puente del capitán. Afortunadamente, no había tripulación a bordo. pic.twitter.com/BcCakSBUz3 — Noticias de Ucrania 24 horas (@UKR_token) January 25, 2023

За інформацією турецького видання TGRT, пожежа спалахнула в стерновій рубці судна. В цей час на борту не було нікого з екіпажу, тож ніхто не постраждав.

Зазначається, що «Тузла» експлуатувалася компанією Cayeli Shipping й з лютого 2022 року не може залишити порт Херсона. Це одне з 12 турецьких суден, які «застрягли» в українських портах через повномасштабне російське вторгнення й не підпадають під дію угоди про торгівлю зерном у Чорному морі.

Стався напад, найімовірніше, на порт, і, схоже, вибуховий заряд потрапив у судно. Турецькі судна в Херсоні укомплектовані кістяком екіпажу, тому немає ніяких травм або жертв, — повідомила джерело агентства на умовах анонімності.

Джерело: Reuters, TGRT