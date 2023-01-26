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Російська ракета влучила у судно «Тузла», фото: TGRT

Російська ракета влучила у судно під турецьким прапором в порту Херсона (ВІДЕО)

26 січ 2023, 08:59
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Російські загарбники ввечері 25 січня, завдали ракетного удару по Херсону, в результаті чого виникла пожежа на вантажному судні «Тузла» під турецьким прапором.





Про це повідомляють турецькі ЗМІ. Також цю інформацію підтвердило агентство Reuters із посиланням на компанію з безпеки судноплавства Ambrey.

Також у соцмережах з’явилося відео, котре, ймовірно, показує пожежу на цьому судні.

За інформацією турецького видання TGRT, пожежа спалахнула в стерновій рубці судна. В цей час на борту не було нікого з екіпажу, тож ніхто не постраждав.

Зазначається, що «Тузла» експлуатувалася компанією Cayeli Shipping й з лютого 2022 року не може залишити порт Херсона. Це одне з 12 турецьких суден, які «застрягли» в українських портах через повномасштабне російське вторгнення й не підпадають під дію угоди про торгівлю зерном у Чорному морі.

Стався напад, найімовірніше, на порт, і, схоже, вибуховий заряд потрапив у судно. Турецькі судна в Херсоні укомплектовані кістяком екіпажу, тому немає ніяких травм або жертв, — повідомила джерело агентства на умовах анонімності.

Джерело: Reuters, TGRT


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