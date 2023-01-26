ЗСУ за ніч збили понад 20 російських «шахедів», фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n179256-zsu-za-nich-zbyly-vsi-24-rosiyski-shahedy-infografika.html

Ракурс

Українські військові в ніч на сьогодні, 26 січня, збили всі 24 дрони-камікадзе іранського виробництва, якими рашисти атакували територію України.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

У ніч на 26 січня російські окупанти відновили атаки України дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131, — вказано в повідомленні. — Пуски ударних БпЛА здійснювались із східного узбережжя Азовського моря.

Зазначається, що «шахеди» були знищені знищено зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, мобільними вогневими групами Повітряних сил, у взаємодії з підрозділами ППО інших складових Сил оборони України.

Переважну кількість дронів-камікадзе знищено в центрі країни — у зоні відповідальності Повітряного командування «Центр», — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці рашисти здійснюють нову ракетну атаку по Україні.