Над Одесщиной сбили еще одну крылатую ракету

Рашисты попытались нанести еще один ракетный удар по Украине, фото: «Слово и Дело»

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Ракурс

Рашисти сьогодні, 26 січня, по обіді спробували завдати ще одного ракетного удару по Україні.

У другій половині дня біля окупованого Криму спостерігалася активність ворожої авіації, після чого з’явилися повідомлення про новий запуск ракет.

Згодом очільник Одеської ОВА Максим Марченко у своєму Telegram-каналі повідомив про збиття російської ракети.

Ворог ще раз намагався здійснити ракетний удар по нашій області. Під час чергової ворожої атаки нашими підрозділами протиповітряної оборони була збита ще одна крилата ракета випущена з літака, — зазначив чиновник.

Нагадаємо, під час ранкового ракетного обстрілу сьогодні, 26 січня, рашисти випустили по Україні 55 ракет різних типів. З них 47 були збиті силами ППО. Зокрема, в небі над Одещиною тоді були збиті три ракети «Калібр».