Оккупанты обстреляли Запорожье, Херсон и Кривой Рог. Фото:

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Ракурс

Країна-агресор російська федерація знову обстріляла Херсон та Запоріжжя.

Кілька досить гучних вибухів прогриміли у Запоріжжі у п’ятницю, 27 січня. Були влучання у кілька об‘єктів інфраструктури. На території одного з них виникла пожежа. Наразі відомо про одного постраждалого. Про це виконувач обов’язків мера Запоріжжя Анатолій Куртєв повідомив у Telegram.

Також вибухи сьогодні прогриміли у Херсоні. В Офісі генерального прокурора повідомили, що загинули дві жінки. Ще двох жінок госпіталізували з тяжкими травмами. Внаслідок обстрілів пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, серед яких лікарня та житлові будинки.

Херсонська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.

Також ЗМІ повідомляли про вибухи у Кривому Розі.

Донецька обласна військова адміністрація повідомила, що ворог вдруге за добу обстріляв Часів Яр, спалахнула школа та інші цивільні будівлі.

Нагадаємо, 27 січня обстріл міста Часів Яр у Донецькій області призвів до загибелі та поранень місцевих мешканців. Російські снаряди вбили двох осіб, а щонайменше п’ятеро дістали поранення.