Наслідки обстрілів Часового Яру. Фото: Павло Кириленко

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Обстріл міста Часів Яр у Донецькій області призвів до загибелі та поранень місцевих мешканців.

Близько 9.00 у п’ятницю, 27 січня, ворог почав гатити по місту, а обстріл тривав щонайменше півтори години. Були пошкоджено десяток будинків, приміщення й будівлі установ та державної служби, автомобілі. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у Telegram.

Російські снаряди вбили двох осіб, а щонайменше п’ятеро дістали поранення.

Також ворог завдав ударів по Авдіївці, Торецьку, Олександрополі та Богоявленці. Авдіївку рашисти накрили з артилерії та «Градів», про постраждалих інформація не надходила.

Олександропіль та Богоявленку, що поблизу Вугледара, противник атакував із реактивних систем залпового вогню. Інформація про наслідки цих обстрілів уточнюється.

Нагадаємо, російські окупанти 26 січня завдали масованого ракетного удару по Україні. Однією з основних цілей ворога була столиця. Внаслідок вибухів у Києві загинула одна особа, двоє дістали поранення.