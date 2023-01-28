Защитники Украины ликвидировали более 125 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n179328-800-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.html

Ракурс

Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 125 тис. 510 рашистів.

За добу цей показник зріс на 800 осіб. Про це сьогодні, 28 січня, повідомляється у ранковому зверненні Генштабу ЗСУ.

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