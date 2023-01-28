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Защитники Украины ликвидировали более 125 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
800 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n179328-800-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 125 тис. 510 рашистів.
За добу цей показник зріс на 800 осіб. Про це сьогодні, 28 січня, повідомляється у ранковому зверненні Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 3 тис. 189 танків;
- 6 тис. 344 бойові броньовані машини;
- 2 тис. 188 одиниць артилерійських систем;
- 453 одиниці РСЗВ;
- 221 одиниці засобів ППО;
- 293 літаки;
- 284 гелікоптери;
- 1 тис. 947 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 796 крилатих ракет;
- 18 кораблів/катерів;
- 5 тис. 27 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 199 одиниць спеціальної техніки.
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