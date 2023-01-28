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Защитники Украины ликвидировали более 125 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

800 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

28 янв 2023, 08:55
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 125 тис. 510 рашистів.





За добу цей показник зріс на 800 осіб. Про це сьогодні, 28 січня, повідомляється у ранковому зверненні Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 3 тис. 189 танків;
  • 6 тис. 344 бойові броньовані машини;
  • 2 тис. 188 одиниць артилерійських систем;
  • 453 одиниці РСЗВ;
  • 221 одиниці засобів ППО;
  • 293 літаки;
  • 284 гелікоптери;
  • 1 тис. 947 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 796 крилатих ракет;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 5 тис. 27 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 199 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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