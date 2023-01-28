Защитники Украины отбили атаки рашистов около 12 населенных пунктов — Генштабhttps://racurs.ua/n179327-zaschitniki-ukrainy-otbili-ataki-rashistov-okolo-12-naselennyh-punktov-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України за минулу добу відбили атаки російських загарбників у районах 12 населених пунктів Луганської та Донецької областей.
Про це сьогодні, 28 січня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Дружба, Водяне, Мар’їнка, Побєда, Вугледар і Пречистівка Донецької області, — вказано в повідомленні.
Ворог продовжує вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському напрямках — обороняється.
На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін — наступальних угруповань противника не виявлено.
Зазначається, що протягом минулої доби російські загарбники:
- завдали 10 ракетних ударів, один з них по цивільній інфраструктурі Запоріжжя;
- завдали 26 авіаційних ударів;
- здійснили 81 обстріл з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об'єктах у місті Очакові.
В результаті російських обстрілів є поранені та загиблі серед мирного населення. Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні.