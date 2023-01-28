Розпочалася 339-та доба спротиву повномасштабному російському вторгненню, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n179327-zahysnyky-ukrayiny-vidbyly-ataky-rashystiv-bilya-12-naselenyh-punktiv-genshtab.html

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Сили оборони України за минулу добу відбили атаки російських загарбників у районах 12 населених пунктів Луганської та Донецької областей.

Про це сьогодні, 28 січня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Дружба, Водяне, Мар’їнка, Побєда, Вугледар і Пречистівка Донецької області, — вказано в повідомленні.

Ворог продовжує вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському напрямках — обороняється.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін — наступальних угруповань противника не виявлено.

Зазначається, що протягом минулої доби російські загарбники:

завдали 10 ракетних ударів, один з них по цивільній інфраструктурі Запоріжжя;

завдали 26 авіаційних ударів;

здійснили 81 обстріл з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об'єктах у місті Очакові.

В результаті російських обстрілів є поранені та загиблі серед мирного населення. Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні.