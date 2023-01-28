Последствия ракетного удара. Фото: Павел Кириленко

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Ракетний удар росії по місту Костянтинівка Донецької області призвів до загибелі та поранень місцевих мешканців.

Станом на 15.00 28 січня кількість поранених зросла до 14 осіб. Відомо про трьох загиблих мирних жителів. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у Facebook.

Чиновник наголосив, що Костянтинівка розташована відносно далеко від лінії фронту, але місто постійно потерпає від ворожих ударів. Містяни, які залишилися, наражають себе на смертельну небезпеку, бо ворог атакує житлові квартали.

У Донецькій обласній прокуратурі повідомили, що ракетний удар забрав життя двох чоловіків віком 33 та 70 років, а також 36-річної жінки. А в поліції Донеччини поінформували, що загинули чоловіки віком 33 і 36 років і 70-річна жінка, переселенка з Бахмута.

Правоохоронці розповіли, що ракетний удар пошкодив чотири багатоповерхівки та мотель, у яких від уламків снаряда та вибухової хвилі повибивало вікна, шибки та двері. Також зруйновано гаражі та сім цивільних автомобілів. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вранці 28 російські військові завдали ракетного удару по житловому кварталу міста Костянтинівка Донецької області. Внаслідок атаки загинули троє цивільних — двоє чоловіків та жінка. Спершу повідомлялося, що щонайменше шестеро містян отримали травми різного ступеня тяжкості.