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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Костянтинівки, фото: Павло Кириленко

Рашисти вдарили ракетами по житловому кварталу Костянтинівки — троє загиблих (ФОТО)

28 січ 2023, 13:19
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Російські загарбники сьогодні, 28 січня, вранці завдали ракетного удару по житловому кварталу міста Костянтинівка Донецької області.





В результаті загинули троє цивільних — двоє чоловіків та жінка, ще щонайменше шестеро містян отримали травми різного ступеня тяжкості, їх доставили до лікарні. Про це у своїх Telegram-каналах повідомили очільник Донецької ОВА Павло Кириленко та Офіс генпрокурора.

Росіяни стріляли по житловому кварталу, пошкодили 4 багатоповерхівки, готель, гаражі та цивільні автівки, — зазначив Кириленко.

На місці трагедії працюють рятувальники та правоохоронці.

Наслідки російського обстрілу Костянтинівки, фото: Павло Кириленко

Нагадаємо, рашисти в ніч на сьогодні обстріляли пожежно-рятувальну частину в місті Гуляйполе Запорізької області.

Джерело: Ракурс


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