Наслідки російського обстрілу Костянтинівки, фото: Павло Кириленко

https://racurs.ua/ua/n179336-rashysty-vdaryly-raketamy-po-jytlovomu-kvartalu-kostyantynivky-troie-zagyblyh-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 28 січня, вранці завдали ракетного удару по житловому кварталу міста Костянтинівка Донецької області.

В результаті загинули троє цивільних — двоє чоловіків та жінка, ще щонайменше шестеро містян отримали травми різного ступеня тяжкості, їх доставили до лікарні. Про це у своїх Telegram-каналах повідомили очільник Донецької ОВА Павло Кириленко та Офіс генпрокурора.

Росіяни стріляли по житловому кварталу, пошкодили 4 багатоповерхівки, готель, гаражі та цивільні автівки, — зазначив Кириленко.

На місці трагедії працюють рятувальники та правоохоронці.

Нагадаємо, рашисти в ніч на сьогодні обстріляли пожежно-рятувальну частину в місті Гуляйполе Запорізької області.