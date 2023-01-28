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Наслідки російського обстрілу Костянтинівки, фото: Павло Кириленко
Рашисти вдарили ракетами по житловому кварталу Костянтинівки — троє загиблих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n179336-rashysty-vdaryly-raketamy-po-jytlovomu-kvartalu-kostyantynivky-troie-zagyblyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 28 січня, вранці завдали ракетного удару по житловому кварталу міста Костянтинівка Донецької області.
В результаті загинули троє цивільних — двоє чоловіків та жінка, ще щонайменше шестеро містян отримали травми різного ступеня тяжкості, їх доставили до лікарні. Про це у своїх Telegram-каналах повідомили очільник Донецької ОВА Павло Кириленко та Офіс генпрокурора.
Росіяни стріляли по житловому кварталу, пошкодили 4 багатоповерхівки, готель, гаражі та цивільні автівки, — зазначив Кириленко.
На місці трагедії працюють рятувальники та правоохоронці.
Нагадаємо, рашисти в ніч на сьогодні обстріляли пожежно-рятувальну частину в місті Гуляйполе Запорізької області.
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