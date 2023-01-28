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Наслідки російського обстрілу Гуляйполя, фото: ДСНС
Росіяни обстріляли пожежно-рятувальну частину в Гуляйполі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n179331-rosiyany-obstrilyaly-pojejno-ryatuvalnu-chastynu-v-gulyaypoli-foto.htmlРакурс
Рашисти вже вдруге обстріляли пожежно-рятувальну частину в місті Гуляйполе Запорізької області.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС Запоріжжя.
У ніч проти 28 січня внаслідок атаки міста, сталося пряме влучання в будівлю пожежної частини, — вказано в повідомленні.
Обстріл завдав таких руйнувань:
- пробито дах;
- повилітали вікна, двері та ворота в гаражі;
- уламки влучили в пожежну автоцистерну, осколками пробито переднє колесо та відсік з апаратами на стисненому повітрі, а також ємність для питної води.
Особовий склад не постраждав.
Весь час частина слугувала острівцем безпеки і прихистком для сотень місцевих, що звертались по допомогу, — наголошують у відомстві.
Нагадаємо, на початку січня рашисти обстріляли пожежну частину в Херсоні. В результат одна людина загинула, четверо рятувальників дістали поранення.
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