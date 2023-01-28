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Ракурс
Наслідки російських обстрілів, фото: Павло Кириленко

Рашисти активно обстрілюють Донеччину (ФОТО)

28 січ 2023, 10:05
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Російські загарбники продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області.





Про це у своєму Telegram-каналі пише очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Так, станом на ранок сьогоднішнього дня, 28 січня:

  • на Волноваському напрямку тривають інтенсивні артобстріли Вугледара — пошкоджено дев’ять будинків. Під обстрілами опинилися Пречистівка та Богоявленка — без жертв;
  • на Донецькому напрямку пошкоджено амбулаторію в Очеретиному та приватний будинок у Кураховому, знищено приватний будинок у Красногорівці. Протягом доби були поодинокі прильоти по старій та центральній частинах Авдіївки, а серед ночі — масований артобстріл. Інформація про постраждалих не надходила;
  • на Горлівському напрямку під вогнем ворога опинилися Соледарська громада — у Парасковіївці троє загиблих і четверо поранених (пошкоджено вісім будинків), у Васюківці пошкоджено дев’ять будинків. Ще дві людини поранено у Бахмуті — пошкоджено адмінбудівлю та приватний будинок. Напередодні постраждав Часів Яр — пошкоджено з десяток будинків, школу, адмінбудівлю. Є пошкоджені будинки у Торецьку та Неліпівці;
  • на Лисичанському напрямку росіяни поцілили з С-300 по будинку в Лимані. Постійні обстріли тривають на Сіверщині.

Наслідки російських обстрілів, фото: Павло Кириленко

Джерело: Ракурс


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