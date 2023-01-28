Последствия российских обстрелов, фото: Павел Кириленко

https://racurs.ua/n179330-rashisty-aktivno-obstrelivaut-donbass-foto.html

Ракурс

Російські загарбники продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області.

Про це у своєму Telegram-каналі пише очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Так, станом на ранок сьогоднішнього дня, 28 січня: