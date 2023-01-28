Оккупанты продолжают наступать на трех направлениях. Фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n179350-okkupanty-prodoljaut-nastupat-na-treh-napravleniyah-genshtab-video.html

Ракурс

Наступ російських окупантів триває на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

При цьому атакуючи ворог втрачає велику кількість живої сили. При цьому загарбники змушені оборонятися на Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському напрямках. А в місто Токмак на Запоріжжі до місцевої лікарні привезли до півсотні поранених росіян. Більшість із них, після отримання формальної допомоги, відправляють назад на передову. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 28 січня.

Українська бойова авіація упродовж 28 січня завдала чотири удари по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили два пункти управління, дві позиції протиповітряної оборони та три райони зосередження живої сили противника.

З мінометів ворог обстріляв райони дев’яти населених пунктів на Сумщині й у Чернігівській області. З різноманітної артилерії та мінометів ворог вдарив по понад 70 населених пунктах на Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому, Херсонському напрямках.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ повідомляли, що росіяни облаштовують шпиталі на окупованих територіях. Зокрема, у Хрустальному на Луганщині в приміщені міської лікарні загарбники розгорнули так званий польовий шпиталь. Там росіяни лікують російських військовослужбовців та найманців приватної військової кампанії «Вагнер».