рф розгортає нові шпиталі для поранених на окупованих територіях. Фото: espreso.tv

https://racurs.ua/ua/n179322-vorog-rozgortaie-shpytali-dlya-poranenyh-na-okupovanyh-terytoriyah-genshtab.html

Ракурс

Цивільні заклади охорони здоров’я на тимчасово окупованих територіях ворог продовжує використовувати для лікування своїх поранених військових.

Зокрема, у місті Хрустальний Ровеньківського району Луганської області в приміщені міської лікарні окупанти розгорнули так званий польовий шпиталь. Там росіяни лікують російських військовослужбовців та найманців приватної військової кампанії «Вагнер». А в Каїрах Каховського району Херсонської області на базі місцевого психоневрологічного інтернату також лікуються ворожі солдати. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 27 січня.

А в курортному селищі Залізний Порт на Херсонщині, яке тимчасово контролюють окупанти, так звана адміністрація переписує та конфіскує майно українців, які не були перереєстровані за законодавством країни-агресора.

У місті Енергодар росіяни створюють на атомній електростанції комісію для перевірки двох ліній електроживлення по 750 КВт. Окупанти запланували відновлювальні роботи та подачі живлення для транзиту електроенергії із ЗАЕС до рф.

Нагадаємо, 21 січня українські військові завдали високоточного удару по базі та польовому шпиталі окупантів у Кадіївці Луганської області. ЗМІ повідомляли, що під уламками будівель перебувають сотні російських найманців.