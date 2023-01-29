Не виделись восемь месяцев - ГПСУ показала волнующую встречу пограничника с женой

https://racurs.ua/n179367-ne-videlis-vosem-mesyacev-gpsu-pokazala-vstrechu-pogranichnika-s-jenoy-video.html

Ракурс

ДПСУ показала щемливу зустріч прикордонника з дружиною після тривалої розлуки.

Після 24 лютого Олександр пішов захищати країну, а його дружина — надавати медичну допомогу українським захисникам. І от нарешті вони змогли зустрітися.