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Не виделись восемь месяцев - ГПСУ показала волнующую встречу пограничника с женой
Не виделись восемь месяцев — ГПСУ показала встречу пограничника с женой (ВИДЕО)https://racurs.ua/n179367-ne-videlis-vosem-mesyacev-gpsu-pokazala-vstrechu-pogranichnika-s-jenoy-video.htmlРакурс
ДПСУ показала щемливу зустріч прикордонника з дружиною після тривалої розлуки.
Після 24 лютого Олександр пішов захищати країну, а його дружина — надавати медичну допомогу українським захисникам. І от нарешті вони змогли зустрітися.
Чоловік і дружина не бачилися довгих вісім місяців. Син захисника, до речі, також військовослужбовець Збройних сил України. Момент возз'єднання рідних — на відео, — підписали ролик у ДПСУ.
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