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Ракурс
Не виделись восемь месяцев - ГПСУ показала волнующую встречу пограничника с женой

Не виделись восемь месяцев — ГПСУ показала встречу пограничника с женой (ВИДЕО)

29 янв 2023, 12:53
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ДПСУ показала щемливу зустріч прикордонника з дружиною після тривалої розлуки.





Після 24 лютого Олександр пішов захищати країну, а його дружина — надавати медичну допомогу українським захисникам. І от нарешті вони змогли зустрітися.

Чоловік і дружина не бачилися довгих вісім місяців. Син захисника, до речі, також військовослужбовець Збройних сил України. Момент возз'єднання рідних — на відео, — підписали ролик у ДПСУ.

Источник: Ракурс


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