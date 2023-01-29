Не бачились вісім місяців - ДПСУ показала щемливу зустріч прикордонника з дружиною

https://racurs.ua/ua/n179367-ne-bachylys-visim-misyaciv-dpsu-pokazala-schemlyvu-zustrich-prykordonnyka-z-drujynou-video.html

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ДПСУ показала щемливу зустріч прикордонника з дружиною після тривалої розлуки.

Після 24 лютого Олександр пішов захищати країну, а його дружина — надавати медичну допомогу українським захисникам. І от нарешті вони змогли зустрітися.