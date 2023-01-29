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Не бачились вісім місяців - ДПСУ показала щемливу зустріч прикордонника з дружиною

Не бачились вісім місяців — ДПСУ показала щемливу зустріч прикордонника з дружиною (ВІДЕО)

29 січ 2023, 12:53
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ДПСУ показала щемливу зустріч прикордонника з дружиною після тривалої розлуки.





Після 24 лютого Олександр пішов захищати країну, а його дружина — надавати медичну допомогу українським захисникам. І от нарешті вони змогли зустрітися.

Чоловік і дружина не бачилися довгих вісім місяців. Син захисника, до речі, також військовослужбовець Збройних сил України. Момент возз'єднання рідних — на відео, — підписали ролик у ДПСУ.

Джерело: Ракурс


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