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Не бачились вісім місяців - ДПСУ показала щемливу зустріч прикордонника з дружиною
Не бачились вісім місяців — ДПСУ показала щемливу зустріч прикордонника з дружиною (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n179367-ne-bachylys-visim-misyaciv-dpsu-pokazala-schemlyvu-zustrich-prykordonnyka-z-drujynou-video.htmlРакурс
ДПСУ показала щемливу зустріч прикордонника з дружиною після тривалої розлуки.
Після 24 лютого Олександр пішов захищати країну, а його дружина — надавати медичну допомогу українським захисникам. І от нарешті вони змогли зустрітися.
Чоловік і дружина не бачилися довгих вісім місяців. Син захисника, до речі, також військовослужбовець Збройних сил України. Момент возз'єднання рідних — на відео, — підписали ролик у ДПСУ.
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