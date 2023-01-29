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Защитники Украины сбили БПЛА оккупантов, фото: ГПСУ

Пограничники из антидронового ружья сбили БПЛА оккупантов на Луганщине (ФОТО)

29 янв 2023, 15:42
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Антидроновий розрахунок Держприкордонслужби збив на східному фронті розвідувальний безпілотник окупантів.





Про це сьогодні, 29 січня, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

На Луганщині, у секторі прикриття одного з підрозділів протидії БПЛА виявлено політ ворожого безпілотника. Повітряний шпигун загарбників тримав курс в глибину оборонних порядків наших сил, — вказано в повідомленні. — Оператор за допомогою антидронової рушниці порушив канал управління дроном. Квадрокоптер втратив керованість й впав у недоступну місцевість.

Захисники України збили БПЛА окупантів, фото: ДПСУ

Источник: Ракурс


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