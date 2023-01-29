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Захисники України збили БПЛА окупантів, фото: ДПСУ
Прикордонники з антидронової рушниці збили БПЛА окупантів на Луганщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n179374-prykordonnyky-z-antydronovoyi-rushnyci-zbyly-bpla-okupantiv-na-luganschyni-foto.htmlРакурс
Антидроновий розрахунок Держприкордонслужби збив на східному фронті розвідувальний безпілотник окупантів.
Про це сьогодні, 29 січня, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.
На Луганщині, у секторі прикриття одного з підрозділів протидії БПЛА виявлено політ ворожого безпілотника. Повітряний шпигун загарбників тримав курс в глибину оборонних порядків наших сил, — вказано в повідомленні. — Оператор за допомогою антидронової рушниці порушив канал управління дроном. Квадрокоптер втратив керованість й впав у недоступну місцевість.
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