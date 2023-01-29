Рашисты 29 января в очередной раз обстреляли Херсон, фото: Андрей Смолий

https://racurs.ua/n179379-troe-pogibshih-shestero-ranenyh-posledstviya-obstrela-hersona.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 29 січня, вкотре обстріляли Херсон, ворожа артилерія била по житлових кварталах міста.

Жертвами обстрілу, за уточненими даними, стали три людини (двоє чоловіків та жінка), ще шестеро людей отримали поранення. Про це повідомляється у Telegram-каналі Херсонської ОВА.

Під обстріл, зокрема, потрапила Херсонська обласна клінічна лікарня, в результаті було поранено двох людей — медсестру та працівницю буфету.

Обидві жінки дістали поранення середнього ступеня тяжкості, — зазначають в ОВА.

Раніше в ОВА повідомляли про п’ятьох госпіталізованих постраждалих з пораненнями різного ступеня тяжкості. Зазначалося, що одна людина перебуває у тяжкому стані.

У Херсонському обласному центрі служби крові повідомляють про потребу в донорській крові для постраждалих.