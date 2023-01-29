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Ракурс
Последствия российских обстрелов, фото: Юрий Соболевский

Последствия обстрела больницы в Херсоне показал депутат облсовета (ФОТО)

29 янв 2023, 16:19
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Російські загарбники сьогодні, 29 січня, обстріляли обласну клінічну лікарню у Херсоні. В результаті одна людина постраждала.





Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук опублікував фото з місця обстрілу.

Наслідки російського обстрілу, фото: Юрій Соболевський

Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомили, що в результаті здійсненого рашистами сьогодні обстрілу обласної клінічної лікарні Херсона була поранена медична сестра.

Источник: Ракурс


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