Последствия российских обстрелов, фото: Юрий Соболевский

https://racurs.ua/n179375-posledstviya-obstrela-bolnicy-v-hersone-pokazal-deputat-oblsoveta-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 29 січня, обстріляли обласну клінічну лікарню у Херсоні. В результаті одна людина постраждала.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук опублікував фото з місця обстрілу.

Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомили, що в результаті здійсненого рашистами сьогодні обстрілу обласної клінічної лікарні Херсона була поранена медична сестра.