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Последствия российских обстрелов, фото: Юрий Соболевский
Последствия обстрела больницы в Херсоне показал депутат облсовета (ФОТО)https://racurs.ua/n179375-posledstviya-obstrela-bolnicy-v-hersone-pokazal-deputat-oblsoveta-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 29 січня, обстріляли обласну клінічну лікарню у Херсоні. В результаті одна людина постраждала.
Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук опублікував фото з місця обстрілу.
Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомили, що в результаті здійсненого рашистами сьогодні обстрілу обласної клінічної лікарні Херсона була поранена медична сестра.
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