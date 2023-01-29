Наслідки російського обстрілу, фото: Юрій Соболевський

https://racurs.ua/ua/n179375-naslidky-obstrilu-likarni-u-hersoni-pokazav-deputat-oblrady-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 29 січня, обстріляли обласну клінічну лікарню у Херсоні. В результаті одна людина постраждала.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук опублікував фото з місця обстрілу.

Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомили, що в результаті здійсненого рашистами сьогодні обстрілу обласної клінічної лікарні Херсона була поранена медична сестра.