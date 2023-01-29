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Росіяни продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру України
Рашисти обстріляли лікарню у Херсоні, поранено медсестру — МОЗhttps://racurs.ua/ua/n179373-rashysty-obstrilyaly-likarnu-u-hersoni-poraneno-medsestru-moz.htmlРакурс
Російські окупанти знову обстріляли медичний заклад на Херсонщині.
Про це сьогодні, 29 січня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Міністерства охорони здоров’я України.
Російські терористичні війська обстріляли обласну клінічну лікарню Херсону. Поранена медична сестра, — вказано в повідомленні.
Більше деталей у МОЗ наразі не розкривають.
У Telegram-каналі Херсонської ОВА повідомляється, що місто перебуває під масованим ударом російської артилерії.
Ворог гатить по житлових кварталах міста. На цю хвилину відомо про багатьох постраждалих: поранених та загиблих, — наголошують в ОВА. — Херсонці, пройдіть до найближчого укриття або залишайтеся вдома, користуючись правилом двох стін, та в жодному разі не залишайтеся на вулиці.
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