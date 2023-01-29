Російські окупанти знову обстріляли медичний заклад на Херсонщині.

Про це сьогодні, 29 січня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Міністерства охорони здоров’я України.

Російські терористичні війська обстріляли обласну клінічну лікарню Херсону. Поранена медична сестра, — вказано в повідомленні.

Більше деталей у МОЗ наразі не розкривають.

У Telegram-каналі Херсонської ОВА повідомляється, що місто перебуває під масованим ударом російської артилерії.