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Ракурс
Россияне продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру Украины

Рашисты обстреляли больницу в Херсоне, ранена медсестра — Минздрав

29 янв 2023, 15:17
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Російські окупанти знову обстріляли медичний заклад на Херсонщині.





Про це сьогодні, 29 січня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Міністерства охорони здоров’я України.

Російські терористичні війська обстріляли обласну клінічну лікарню Херсону. Поранена медична сестра, — вказано в повідомленні.

Більше деталей у МОЗ наразі не розкривають.

У Telegram-каналі Херсонської ОВА повідомляється, що місто перебуває під масованим ударом російської артилерії.

Ворог гатить по житлових кварталах міста. На цю хвилину відомо про багатьох постраждалих: поранених та загиблих, — наголошують в ОВА. — Херсонці, пройдіть до найближчого укриття або залишайтеся вдома, користуючись правилом двох стін, та в жодному разі не залишайтеся на вулиці.

Источник: Ракурс


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