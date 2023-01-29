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Еще трое депутатов из ОПЗЖ слагают мандаты, фото: «Волынские новости»

Три нардепа из ОПЗЖ написали заявления о сложении мандатов — СМИ

29 янв 2023, 19:44
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Народний депутат Олег Волошин, який був обраний до парламенту за виборчим списком тепер забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя», написав заяву про складання мандатів.





Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Крім того, заяви про складання мандатів написали ще двоє депутатів, обраних до парламенту від ОПЗЖ, — Наталія Королевська та Юрій Солод, які є подружжям. Про це повідомляє «Суспільне».

Зазначається, що цю інформацію виданню підтвердив колишній співголова партії та фракції ОПЗЖ Юрій Бойко.

Нагадаємо, в середині січня Гончаренко повідомляв, що у Верховній Раді вдалося зібрати 150 підписів за включення в порядок денний законопроекту про позбавлення мандатів народних депутатів від ОПЗЖ.

Джерело: Олексій Гончаренко, «Суспільне»


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