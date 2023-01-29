Троє нардепів з ОПЗЖ написали заяви про складання мандатів — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n179381-troie-nardepiv-z-opzj-napysaly-zayavy-pro-skladannya-mandativ-zmi.htmlРакурс
Народний депутат Олег Волошин, який був обраний до парламенту за виборчим списком тепер забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя», написав заяву про складання мандатів.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Крім того, заяви про складання мандатів написали ще двоє депутатів, обраних до парламенту від ОПЗЖ, — Наталія Королевська та Юрій Солод, які є подружжям. Про це повідомляє «Суспільне».
Зазначається, що цю інформацію виданню підтвердив колишній співголова партії та фракції ОПЗЖ Юрій Бойко.
Нагадаємо, в середині січня Гончаренко повідомляв, що у Верховній Раді вдалося зібрати 150 підписів за включення в порядок денний законопроекту про позбавлення мандатів народних депутатів від ОПЗЖ.
Джерело: Олексій Гончаренко, «Суспільне»