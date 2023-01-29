Втрати у батальйоні "Дубай" - Королевська з чоловіком Солодом складуть мандати

https://racurs.ua/ua/n179366-vtraty-u-batalyoni-dubay-korolevska-z-cholovikom-solodom-skladut-mandaty.html

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Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод написали заяви на складання мандатів нардепів.

Про це УП повідомили анонімні джерела з колишньої фракції ОПЗЖ.

Нагадаємо, народні депутати Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод є фігурантами журналістського розслідування «Батальйон Дубай».

Раніше журналісти з’ясували, що Королевська разом з сім'єю увесь час повномасштабної війни перебуває в Дубаї. Також повідомлялося, що сім’я нардепів придбала там нерухомості на 10 млн дол.

Після 24 лютого нардепка пропустила усі засідання Верховної Ради.

47-річна Наталія Королевська була нардепкою V, VI (від БЮТ), VIII (від Опоблоку) та ХIX скликання (від ОПЗЖ).

За президентства Януковича обіймала посаду міністра соцполітики України (2012—2014). Вона висувала свою кандидатуру на посаду президента у 2014 році.

Рух «Чесно» повідомляв, що Королевська фігурувала у кількох антикорупційних розслідуваннях.

Вона відома своєю проросійською позицією. Зокрема поширювала роспропаганду про радикалів та відсутність політичної волі вирішення «конфлікту» та Донбасі, звинувачення України у війні на Донбасі. Генпрокуратура розслідувала причетність Королевської до фінансування луганських бойовиків.