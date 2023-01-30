Польша готова передать Украине истребители F-16. Фото: Фокус

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Ракурс

Польща може передати Україні свої винищувачі F-16.

Однак для цього потрібен дозвіл НАТО. Варшава у цьому питанні діятиме у повній координації з Північноатлантичним альянсом. Літаки стануть однією з головних тем на зустрічі Rammstein, яка запланована 14 лютого. Про це 30 січня повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

Танки, винищувачі — чудова компанія по перетворенню російських ворогів на добрива, — написав він.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 30 січня заявив, що передача Україні будь-якої повітряної техніки, як це було з винищувачами Міг, реалізовуватиметься у погодженні із країнами НАТО.

Напередодні Польща у вигляді запчастин надала Україні «деяку кількість» МіГ-29.

Нагадаємо, видання Politico повідомляло, що країни Європи обговорюють постачання Україні винищувачів після рішення передати танки. А у Пентагоні вважають, що літаки четвертого покоління F-16 або їх аналогам допоможуть системам ППО боротися з російськими ракетами та дронами.

Раніше Нідерланди заявляли про готовність передати Україні винищувачі F-16.