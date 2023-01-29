Politico - У Пентагоні активно обговорюють постачання винищувачів F-16 в Україну

https://racurs.ua/ua/n179364-politico-u-pentagoni-aktyvno-obgovoruut-postachannya-vynyschuvachiv-f-16-v-ukrayinu.html

Ракурс

У Пентагоні є прихильники відправки Україні бойових літаків.

Про це повідомляє Politico, в аналізі публікацій американської преси про військову допомогу Україні.

Однією з головних перешкод у довгій боротьбі за постачання Україні танків західного виробництва — особливо Abrams — був опір американського військового істеблішменту. Що стосується поставок бойових літаків, яку Київ позначає як наступну мету своїх лобістських зусиль, то до цього ставлення в Пентагоні не настільки однозначно негативне, ця ідея у відомстві має впливових прихильників, пише Politico, ґрунтуючись на оповіданнях трьох анонімних джерел.

Я не думаю, що ми проти, — цитує видання одного із чиновників міністерства оборони США.

Мова може йти насамперед про постачання винищувачів четвертого покоління — F-16 та його аналогів, таких як Tornado або шведський Gripen, оскільки багато західних країн найближчими роками планують замінити їх на нові F-22 і F-35.

Одна з причин полягає в тому, що в західній військовій доктрині літакам приділяється важливе місце і в протиповітряній обороні — вони здатні знищувати в польоті ракети і дрони — через що наземних зенітних ракетних комплексів і боєприпасів до них у західних країн порівняно небагато.

У Пентагоні турбуються, що навіть разом із постачанням західних систем можливості української ППО зрештою можуть вичерпатися. F-16 або їх аналоги могли б розв’язувати цю проблему.

У те, що в росії це може бути сприйнято як ескалація, ні Пентагон, ні європейські союзники не вірять.

Давайте подивимося правді в обличчя: ядерної війни через F-16 не буде, — цитує Politico одне зі своїх джерел.

У Білому домі на питання Politico щодо можливості передачі Україні бойових літаків прямо відповідати відмовилися, але вказали на заяви заступника радника з національної безпеки Джона Файнера минулого четверга. Той сказав, що постачання винищувачів обговорюються з Україною і що «ми не виключаємо жодної конкретної системи».