Сколько российских солдат воюют в Украине, рассказал Буданов

В Украине воюют более 300 тыс. российских солдат, фото: «Гордон»

https://racurs.ua/n179435-skolko-rossiyskih-soldat-vouut-v-ukraine-rasskazal-budanov.html

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В Україні наразі воюють приблизно 326 тис. російських військових.

Про це в інтерв’ю виданню The Washington Post заявив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Він настільки впевнений у своїх розвідданих, що час від часу відкриває папку, щоб назвати точні цифри — «приблизно 326 000 російських військових», які зараз воюють в Україні, або що у Росії залишилося лише дев’ять відсотків запасів далекобійних ракет «Калібр», — наводить видання фрагменти розмови з Будановим.

Також видання навело ще одну заяву Буданова — він стверджує, що російський диктатор володимир путін невиліковно хворий на рак і має численних двійників.

Це відкрите питання, чи це справжній Путін зараз, — наголошує очільник ГУР.

Джерело: The Washington Post