Сколько российских солдат воюют в Украине, рассказал Буданов

Сколько российских солдат воюют в Украине, рассказал Будановhttps://racurs.ua/n179435-skolko-rossiyskih-soldat-vouut-v-ukraine-rasskazal-budanov.htmlРакурс
В Україні наразі воюють приблизно 326 тис. російських військових.
Про це в інтерв’ю виданню The Washington Post заявив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.
Він настільки впевнений у своїх розвідданих, що час від часу відкриває папку, щоб назвати точні цифри — «приблизно 326 000 російських військових», які зараз воюють в Україні, або що у Росії залишилося лише дев’ять відсотків запасів далекобійних ракет «Калібр», — наводить видання фрагменти розмови з Будановим.
Також видання навело ще одну заяву Буданова — він стверджує, що російський диктатор володимир путін невиліковно хворий на рак і має численних двійників.
Це відкрите питання, чи це справжній Путін зараз, — наголошує очільник ГУР.
Джерело: The Washington Post