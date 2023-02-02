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На улицах Керчи, Луганской и Генической появились украинские символы

На улицах Керчи, Луганской и Генической появились украинские символы (ФОТО)

2 фев 2023, 10:23
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В тимчасово окупованих воєнними злочинцями росії українських містах Керч, Луганськ, Мелітополь, Бердянськ і Генічеськ з’явилися українські символи. У Генічеську на Херсонщині українські активісти поширили символіку руху «Жовта стрічка».





Про це повідомляє «Жовта стрічка» у Телеграмі.

Таким чином українці продовжують протистояти ворожій культурній та інформаційній експансії. Вони малюють графіті та розповсюджують листівки руху, а також жовті стрічки та жовто-блакитну символіку.

Рух «Жовта Стрічка» працює на всій тимчасово окупованій території України. Багато років російська пропаганда кричала, що українського спротиву в Луганську не існує - все це брехня. Переважна більшість жителів Луганську чекає на повернення українського прапору, підтвердження цього факту — є робота наших активістів в Луганську, — вказали в прес-службі руху.

Окрім цього, проукраїнські листівки з’явилися й на території тимчасово окупованого Криму.

Керч — це Україна! Крим — це Україна!!! Активісти руху «Жовта Стрічка» продовжують працювати в Криму, на цей раз в Керчі. Наші активісти розповсюдили листівки, стрічки, а також намалювали графіті, де нагадали рашистам, що Керч — це Україна, — йдеться у повідомленні.

Источник: Ракурс


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